Sentinelles pour soutenir les paysans

Mise en place il y a vingt ans, la Cellule d’accompagnement des exploitations paysannes en difficulté évolue pour répondre aux besoins actuels. Un réseau de sentinelles et de mentors, formés et rémunérés, va notamment être constitué.

XAVIER SCHALLER

Pressions des marchés, attentes de la société, développements technologiques, exigences politiques. Le monde agricole a vécu de profondes mutations, et elles sont loin d’être terminées. De quoi se perdre en route, pour certains. Face à ces paysans en détresse, le canton renforce son dispositif d’aide, présenté jeudi à la presse.

La Cellule d’accompagnement des exploitations paysannes en difficulté (AED) existe depuis vingt ans. Les directions de la Santé et des affaires sociales (DSAS) et des Institutions, de l’agriculture et des forêts…