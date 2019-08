Si j’étais un homme

TF1, JEUDI, À 21 H 05

Jeanne, une architecte, parvient à jongler entre vie familiale et professionnelle, jusqu’au jour où son mari lui annonce qu’il la quitte. Les choses se compliquent également au travail quand elle doit collaborer avec Merlin, un brin macho avec les femmes. Son père lui avait pourtant bien dit que la vie était plus simple pour les hommes. Elle aimerait savoir comment cela se passe quand on est dans la peau du sexe dit fort. Une nuit, elle se réveille et découvre avec horreur qu’elle est désormais dotée d’un pénis… ■