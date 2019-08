Sus au mercato

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Écrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Enfin. Dans deux jours, ce sera fini. Nous cesserons de nous bouffer du conditionnel et des équations à plusieurs centaines de millions dans les pages sportives. Chaque été, cet infâme mercato prend plus de place et nous suivons, contraints et contrits, les échos de négociations qui ne nous concernent pas.

Les rachats d’entreprises, les fusions et autres joyeusetés financières se préparent dans l’ombre. La confidentialité est de mise pour ne pas faire capoter les négociations. Rien de tout cela dans le merveilleux monde du foot. Toutes les rumeurs sont bonnes à prendre tant qu’elles laissent le sport roi dans la lumière, alors même qu’il ne se passe rien sur les terrains.

Savoir dans quelle ville Neymar devra…