Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Femmes et cheffes, l’enfer en cuisine

Dans le monde de la gastronomie, les violences en cuisine ne sont pas un mythe. Mais à l’heure du #Metoo et de #BalanceTonPorc, des femmes osent briser le silence. Si la route est encore longue avant que les femmes ne deviennent aussi «toquées» que les hommes, le changement est en marche. Parmi elles, par exemple, la cheffe lausannoise étoilée Anne-Sophie Pic, raconte son expérience. Descente en cuisine avec ces cheffes qui prennent le pouvoir sur ce bastion masculin. Comment les femmes de talent transforment la culture culinaire et surmontent ses hiérarchies, et sa misogynie? En France, à Londres, à New York et à Toronto, pleins feux sur des pionnières qui font bouger les lignes. Ces cheffes affrontent le stéréotype…