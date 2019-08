A Seahaven au bord de l’océan, le soleil brille toujours du matin au soir. Les gens y sont toujours souriants et sympathiques. La vie s’y déroule à un rythme paisible et rassurant... Pour Truman Burbank, les jours se suivent et se ressemblent, sans que rien vienne jamais perturber sa vie. Marié à la délicieuse Meryl, Truman, qui travaille dans une compagnie d’assurances…

Dimanche, à 20 h 40, sur RTL9.