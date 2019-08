Un sourire tout neuf à bon prix

La start-up e-motion smile basée à Châtel-Saint-Denis propose depuis un an ses services dans la pose de facettes à moitié prix. Cela, grâce aux nouvelles technologies. Rencontre avec Samuel Schwab, technicien dentiste 2.0.

CLAIRE PASQUIER

QUENOTTES. A mi-chemin entre l’institut de beauté et le cabinet dentaire, le laboratoire d’e-motion smile a des allures de studio photo. Lors de la première consultation, on s’y fait tirer le portrait et on y papote, tablette en main, pour visualiser ce que son futur sourire pourrait être. Située en plein centre de Châtel-Saint-Denis, la start-up est spécialisée dans la technique dentaire 2.0: imprimante 3D et scanner de bouche à l’appui.

A sa tête, Samuel Schwab, technicien dentiste, et Eric Berger, ingénieur informatique. Depuis un an, ils proposent…