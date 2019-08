Une 2e ligue plus ouverte et plus forte que jamais

Les championnats fribourgeois reprennent leur droit ce week-end. Elite cantonale, la 2e ligue s’annonce plus forte que jamais. Aucun vrai favori ne se dégage actuellement et la lutte contre la relégation risque d’être âpre et disputée. Tour d’horizon des six équipes du sud du canton.

MAXIME SCHWEIZER

Les fans du football fribourgeois sont rassurés. Les championnats de 2e, 3e, 4e et 5e ligues reprennent ce week-end. Ces irréductibles supporters sauront désormais comment occuper leurs week-ends.

Le plus haut niveau cantonal, au cours de ses 26 journées, apportera son lot de suspense, de spectacle et de retournements de situations. Tous les entraîneurs du Sud s’accordent à dire que cette 2e ligue cuvée 2019-2020 possède un niveau très élevé.

Les quatorze formations engagées devront…