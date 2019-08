Une Coupe des Verrues?

Cette lectrice déplore la tendance aux bâtiments «moches», mais serait favorable à un prix récompensant les plus laids.

Je me suis posé la question depuis un certain temps: pourquoi nos architectes «modernes» persistent-ils à créer des bâtiments de plus en plus moches? J’ai appris que, en Grande-Bretagne, il existe la Coupe Carbuncle (furoncle en français) où le peuple vote pour le bâtiment le plus laid.

Je pense que ce serait bien d’instaurer cette Coupe dans le canton de Fribourg et la population pourrait ainsi s’exprimer. Entre La Toula, les Jardins du Moléson, Pré-Vert, à La Tour-de-Trême, les Jardins de la Pâla, les Perles de la Gruyère, Cuquerens ou Marsens, je pense qu’il y a assez de concurrents possibles pour lancer la Coupe des Verrues.

Didi Magnin, Bulle