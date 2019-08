Une initiative cantonale serait «prématurée»

La nouvelle réglementation de l’Union européenne concernant le versement des indemnités chômage des frontaliers – désormais par l’Etat du premier emploi – coûtera cher à la Suisse, estimaient les députés UDC Emanuel Waeber (Heitenried) et Nicolas Kolly (Essert) dans une motion. Ils demandaient que le canton dépose une initiative cantonale afin que l’Assemblée fédérale légifère dans le but d’empêcher son entrée en vigueur en Suisse. «Une initiative cantonale paraît clairement prématurée», estime le Conseil d’Etat, qui relève que le contenu de la réglementation et ses conséquences pour la Suisse ne sont pas encore connus. Elle n’a en outre pas été adoptée par les instances européennes. Il s’agit toujours d’un projet. Le Gouvernement propose donc le rejet de la motion.