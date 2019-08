Une première fête à La Berra

Le Club des lutteurs de la Haute-Sarine organise dimanche la première fête alpestre à La Berra, à l’arrivée du Télémixte. Une volonté de longue date pour le président Marc Monney et son comité. «Nous cherchions un lieu idéal pour organiser une fête en hauteur avec un cadre idyllique et ainsi promouvoir notre sport.» Les actifs et les jeunes lutteurs combattront dans la sciure dès 9 h 15 alors que la passe finale est prévue aux alentours de 15 h.

Ce projet trottait depuis longtemps dans la tête de Marc Monney. Mais la météo a empêché le bon déroulement des festivités. Dimanche, la pluie ne devrait perturber la fête qu’à partir de 15 h. «Nous espérons que les gouttes ne feront leur apparition qu’après la finale. La cinquantaine de lutteurs ont le droit de vivre une fête grandiose de même…