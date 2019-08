On voyâdzo bin arojâ

Deché-delé

Le kàr modâvè a chi j’àrè. To le mondo irè inke, dzoyà, redyè. Tsakon bin inchtâlâ. Pachke i fô dre ke lè Chuiche, in voyâdzo, vouêrdon totavi la mima piêthe. L’an poutithre pouêre dè fére di konyechanthè! To le mondo irè benéje. Ou dêri momin, ouna dama l’è arouvâye, grahyàja, pâ mé tan dzouna, ma bin avinyinta. I tragalâvè on lordo cha, è du chi cha on vèyê gugâ kotyè botoyè.

Ouna djijanna dè j’omo, bon j’ami, l’avan dèchidâ dé fére on piti toua ou Tessin. L’avan rèjêrvâ le fon dou kàr… por ithre a l’éje, vo mè konprindè. N’in d’a ke dzuyon i kârtè,di kou, fô krêre ke le payijâdzo lè j’intèrèchè pou. Ma nouthrè luron chè rèdzoyivan dza d’agothâ le merlot dou Tessin… ou bin ôtyè d’ôtro ke lè rindrè bin dzoyà.

Apri than kilomêtre, chè chon teri pri dè la «dama i botoyè». I…