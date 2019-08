A Zinal, Bonnet réussit sa première

COURSE DE MONTAGNE. Il s’agissait à la fois de sa première et de son principal objectif de l’été: Sierre-Zinal, ses mythiques 31 kilomètres (2200 m de dénivelé positif), ses plus de 5000 participants et son plateau royal d’athlètes internationaux. Sur une 46e édition qui fera date, Rémi Bonnet (photo) n’a pas dé- çu dimanche en prenant la 8e place à Zinal. Plus que le rang, son chrono de 2 h 36’45 relève la performance réalisée par le Charmeysan de 24 ans. «Je suis plutôt content, c’était un bon apprentissage, réagit l’intéressé. Le podium? Je ne m’étais pas assez préparé spécifiquement sur le plat pour y prétendre. Dans le futur, je pense toutefois pouvoir approcher les 2 h 30.»

Dimanche matin, Rémi Bonnet n’a jamais été en mesure d’inquiéter l’Espagnol Kilian Jornet, auteur d’une…