M6, MERCREDI, À 21 H 05

Ce numéro de Zone interdite s’intéresse aux vacances des familles nombreuses. Philippe, Sophie et leurs six enfants vivent sur un bateau. Pour les vacances, ce sont les enfants qui préparent tout. La petite tribu se prépare à vivre plusieurs nuits sous la tente, en pleine nature. Maria et Laurent ont sept enfants. Ils partent une semaine tous ensemble dans un camping en Vendée. Les disputes et les chamailleries sont leur lot quotidien. Gwenaëlle et Grégoire sont professeurs en région parisienne. Avec leurs cinq enfants en bas âge, ils partent en Angleterre. Ils échangent leur pavillon de banlieue contre un cottage dans la campagne britannique. Mais ils doivent tout anticiper afin d’être bien organisés une fois sur place. ■