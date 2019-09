«Aucune excuse, on se doit d’être en play-off»

PAR QUENTIN DOUSSE

A une semaine du début du championnat, le soleil brille sur Fribourg. Le chantier de la nouvelle patinoire avance bon train, celui du sponsoring également, et les (nombreux) blessés en préparation reviennent un à un sur la glace à l’entraînement. De quoi réjouir les dirigeants de Fribourg-Gottéron, qui ont convié mercredi les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-saison. Sourires et bonne humeur étaient donc de mise, malgré un dernier exercice achevé dans un tour de classement indigne de la formation à la plus grande longévité en National League.

«Nous nous devons de rebondir», a lancé d’emblée Christian Dubé, apparu aussi déterminé que serein face à la presse. Premier déçu de l’épilogue du précédent championnat, le directeur sportif a réaffirmé…