«Ces jeunes ont gagné en caractère»

Le HC Bulle-la Gruyère va aligner une équipe toujours aussi jeune, «mais avec davantage de qualités» dans ce nouveau championnat de 2e ligue qui commence demain à Monthey. Le nouvel entraîneur Stéphane Vienne est résolument enthousiaste.

KARINE ALLEMANN

Le HC Bullela Gruyère mise sur les jeunes depuis plusieurs saisons. Amputé de relégation ces deux dernières saisons, le championnat de 2e ligue favorisait la patience et le travail à long terme pour les clubs formateurs. C’est mû par la même politique et les mêmes envies que le HCBG entame cette nouvelle saison, dès demain à Monthey (20 h 30). Nommé à la tête de la première équipe après le retrait de Jean-Yves Schwitz, celui qui était son assistant Stéphane Vienne présente le jeu et les enjeux de la saison qui commence. Deux fois…