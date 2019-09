«Je me bats pour les valeurs de Gottlieb Duttweiler»

Depuis début juillet, Damien Piller, président de la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg (MNF), est en conflit avec la Fédération des coopératives Migros (FCM) à Zurich. Pourtant, il n'exige rien de plus que le respect des principes éthiques de Migros. Entretien.

Comment vivez-vous le conflit avec la FCM?

Je déplore très vivement que Migros ne respecte pas ses valeurs éthiques et j’estime qu’il est très grave que la Fédération centrale (FCM) censure l’Administration de Migros Neuchâtel-Fribourg (MNF). Je ne peux pas accepter cela. Je regrette beaucoup que nous devions recourir à des moyens tels que cet article pour informer les 124’000 coopératrices et coopérateurs de MNF. Ce qui me choque aussi profondément, ce sont les manœuvres employées par la FCM pour torpiller l'enquête…