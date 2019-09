«Le pire tirage possible» pour Bulle

Sursee - Bulle 1-2 (0-1)

Buts: 29e Golliard (0-1), 56e Kaufmann (1-1), 62e Cassara (1-2).

Freiburghaus; Schmidhäusler, J. Yenni (74e Dos Santos), Cassara, Sumbula; A. Yenni, Girod, Golliard (72e Ozouf), Afonso; Puertas (82e Mason), Ndiaye. Entraîneur: Pierre-Alain Suard.

Le FC Bulle reste intouchable cet automne. Samedi, il a pris la mesure de Sursee, formation de 2e ligue inter, pour s’offrir un billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.

Le 30 octobre à Bouleyres, les Gruériens affronteront Rapperswil, qui joue le haut de tableau de 1re ligue Promotion. «C’est le pire tirage possible, se désole l’entraîneur Pierre-Alain Suard. L’attractivité est faible. Et le saut entre la 1re ligue et la 1re Promotion est énorme. La plupart des joueurs sont professionnels. En plus, on…