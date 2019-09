RTS1, MERCREDI, À 20 H 15

5G et santé: quels sont les dangers?

En Suisse, les ondes électromagnétiques de la 5G ne sont, pour l’instant, pas très différentes des ondes de la 3G, 4G, du bluetooth ou du WiFi. Des études montrent toutefois que ces ondes dites «centimétriques» peuvent interagir avec le monde vivant. A forte dose, ce rayonnement non ionisant semble perturber les ondes cérébrales naturelles, la mémorisation, et peut chauffer les organes avec des conséquences à long terme encore méconnues. Même si les dangers ne sont ni aigus ni immédiats, la 5G rajoute une couche «d’électrosmog»…

Dyspraxie: je suis maladroit, et alors?

Encore très méconnue, la dyspraxie concerne pourtant 5% des enfants en âge scolaire. Nouer ses lacets, s’habiller, attraper un ballon, sauter à la corde, faire du…