née Pasquier

MÉZIÈRES

Alice Morel est décédée le 29 août au foyer St-Joseph de Sâles, dans sa 89e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 2 septembre, en l’église de Mézières.

Alice est née à Romanens le 27 mai 1931, dans le foyer de Léa et Joseph Pasquier, cordonnier et agriculteur. Elle passa son enfance et sa jeunesse avec son frère Max dans ce beau village gruérien. Elle y fit la connaissance de César Morel, qui était domestique au sein de la famille de Camille Charrière.

Le couple quitta la Gruyère pour s’établir dans la maison paternelle de Mézières. Ils unirent leur destinée le 5 novembre 1953. De cette union naquirent six enfants, deux garçons et quatre filles, dont une décéda en bas âge. Le cercle familial s’agrandit ensuite de huit petits-enfants et de huit…