Attrait international pour la planification du secteur

CHAMBLIOUX. Sept participants de renommée internationale se mesureront dans le cadre du concours intitulé «Concept directeur Chamblioux-Bertigny, mandats d’étude parallèle». «L’intérêt suscité est allé bien au-delà des frontières fribourgeoises», communique le Conseil d’Etat. Seize équipes de Belgique, de France, d’Espagne, d’Italie et de Suisse ont notamment déposé leur candidature. Sept d’entre elles ont été sélectionnées par le collège d’experts pour participer à ce concours, dont les résultats sont attendus en février prochain. Elles devront imaginer un nouveau pôle urbain sur un territoire de plus de 73 hectares, au cœur de l’Agglomération et par-delà les frontières communales. Les équipes devront proposer des solutions permettant d’accueillir, à terme, près de 25 000 personnes.