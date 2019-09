Au défi de la côte du Gros-Plané

Après Hauteville en 2018, le Tour du canton de Fribourg s’arrête au Pâquier ce mercredi soir pour sa course de côte. L’ascension promet d’être aussi belle que difficile. Jugez plutôt: depuis l’église du Pâquier jusqu’au (deuxième) parking de la Buvette du Gros-Plané, 10,3 kilomètres pour 750 mètres de dénivelé positif! «Cette montée est vraiment exigeante, avec ses nombreux changements de rythme et un “gros” final, décrit l’organisateur Sylvain Ecoffey. On espère que les cyclos répondront présent pour atteindre un peloton de 70 à 100 coureurs.» Parmi eux figurera notamment le Fribourgeois Adrien Chenaux, 6e du dernier Grand-Raid et vainqueur l’an dernier de l’exercice de côte. Demain le départ sera donné à 18 h 30 pour toutes les catégories adultes. Les jeunes U11-U13-U15 s’élanceront,…