Avec Christina Liebherr à Marsens

HIPPISME. Le Centre équestre de Marsens accueille coup sur coup deux concours de saut d’obstacles. Avant les finales romandes le week-end prochain, place aux championnats fribourgeois dès demain vendredi, et ce jusqu’à dimanche. Le propriétaire et président du concours en présente les deux temps forts: «Le premier sera la finale nationale de vendredi (dès 16 h, barres à 135 cm), avec Christina Liebherr en lice notamment. Elle avait à cœur de s’aligner, faisant partie du club organisateur de Bulle et environs. Le deuxième temps fort aura lieu dimanche avec la finale régionale (dès 14 h, 125 cm).» A noter également, concernant les titres cantonaux décernés, la finale poneys samedi après-midi (15 h 30) ou encore l’épreuve par équipes dimanche matin (dès 9 h). Le week-end promet donc d’être…