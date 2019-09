A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Gingembre, curcuma: des racines et des rêves?

Attaquer le mal à la racine ou plutôt par la racine, c’est la promesse de deux stars: le gingembre et le curcuma: anti-inflammatoire, antibactérien, antioxydant, voire même « anticancer ». Réputation surfaite? ABE passe au gril ces rhizomes exotiques utilisés en épices alimentaires mais aussi, depuis des milliers d’années, en tant que plantes thérapeutiques en médecines ayurvédique indienne et chinoise. L’équipe d’ABEvous emmènera en consultation chez des médecins traditionnels… ■