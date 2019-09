Dans Miss Sloane, Jessica Chastain interprète Elizabeth Sloane, une des stratèges politiques les plus impitoyables et efficaces qui ont foulé les couloirs de Washington. Elle est une lobbyiste employée par de grosses sociétés avec de puissantes préoccupations pour essayer de gagner face à certains politiciens dont le dernier sera le plus coriace. Lundi, à 20 h 45, sur RTS1