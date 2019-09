Bulle gagne contre Lancy, mais perd Bersier

Avec cette cinquième victoire obtenue contre Lancy samedi (2-1), le FC Bulle consolide sa place de leader en 1re ligue. La chance a accompagné les Gruériens pour les réussites, moins pour les blessures. Baptiste Bersier, auteur de huit buts cette saison, sera absent six semaines au minimum.

MAXIME SCHWEIZER

1re LIGUE. Tout souriait à Bulle en 1re mi-temps samedi. Il menait au score grâce à un centre de Bersier et n’avait concédé que peu d’occasions à son adversaire. Puis, sur le dernier ballon de la première période, Bersier s’est retrouvé au sol à se tordre de douleur après avoir voulu éviter la sortie du gardien de Lancy. Verdict: fracture de la malléole, quatre semaines de plâtre et deux semaines de convalescence. «On vise un retour pour le 12 octobre et le match contre La…