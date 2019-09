Bulle-Grevîre reste le maître cantonal

TIR. Belle performance de Bulle-Grevîre, samedi dernier à Galmiz, où ont eu lieu les championnats fribourgeois de groupe au pistolet à 50 mètres. Après son sacre historique en 2018, le quatuor gruérien est parvenu à conserver son titre cantonal grâce à un total de 753 points, devançant Chevrilles/Tinterin de quatre unités et Schmitten-Flamatt de douze unités. Ce succès a été rendu possible par un Marc Carrillo «en état de grâce», le Bullois réalisant le meilleur résultat individuel de la finale avec 98 et 99 points. «197 points (sur 200 au maximum), c’est une performance stratosphérique, s’exclame Philippe Kaeser, secrétaire de la société Bulle-Grevîre. Tous les autres tireurs étaient estomaqués. Un tel résultat n’arrive peut-être qu’une fois dans une vie.»

A Galmiz, le leader gruérien a…