A ceux qui ne croient pas en l’égalité…

A propos d’égalité hommes-femmes.

Voilà déjà trois mois que j’ai pris part à la grève des femmes. Elle s’annonçait d’une ampleur considérable et elle a même dépassé mes attentes. Je suis fière d’y avoir participé, fière de voir que ces centaines de milliers de femmes et d’hommes avec qui j’ai manifesté partagent mon sentiment. Pour vivre mieux ensemble nous avons besoin de davantage d’égalité. Certains l’ont déjà compris. Certaines utilisent cet élan pour aller de l’avant. D’autres au contraire semblent accepter sans broncher une société qui discrimine la moitié féminine de ses membres. Par résignation, par cynisme, par conservatisme.

Pour moi, c’est non. Non à cette politique réactionnaire. Non à une société dans laquelle la violence domestique est encore monnaie courante. Non aux…