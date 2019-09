A. Chenaux a vaincu la côte

Ils étaient plus de 90 cyclistes mercredi à affronter la montée du Gros-Plané depuis Le Pâquier. Un effort de 10,3 kilomètres pour 750 mètres de dénivelé positif. La victoire est revenue au Fribourgeois Adrien Chenaux (photo), en 30’25. Il a devancé Guillaume Gachet (Pédale bulloise) et l’ancien professionnel Steve Bovay (Montreux-Rennaz).

L’ascension du Gros-Plané a usé plus d’un participant. «Ils se sont tous arrêtés un mètre après la ligne, rigole l’organisateur Sylvain Ecoffey. Il faut dire que la moyenne de la pente dans le dernier kilomètre flirte avec les 15% et que nous avions placé l’aire d’arrivée le plus haut possible.» Malgré la souffrance, les échos se sont révélés positifs. «Tout était réuni pour une magnifique édition: le plateau des coureurs, la météo, les spectateurs et…