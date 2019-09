Chute et déception pour Dupasquier

MOTOCYCLISME

Ce week-end est à oublier pour Jason Dupasquier sur le circuit d’Aragon. Le jeune Sorensois (18 ans) partait douzième lors de la première épreuve ce samedi. Assez rapidement dépassé par les évéments, il a voulu «pousser sa moto», qui avait déjà un petit problème de suspension avant le début de la course. Cette dernière n’a pas tenu le choc, si bien que sa roue arrière a lâché. «J’ai été blessé à la main dans ma chute, il faut l’accepter et penser au lendemain», raconte-t-il. La course de dimanche ne sera guère mieux pour lui avec, à la clé, une pâle dixième place. «Je ne suis pas super content. J’étais cinquième au général avant ce week-end, huitième maintenant. Je boude un peu», explique le Gruérien avec un brin d’humour. Jason Dupasquier garde donc le sourire, lui qui a…