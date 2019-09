URSY

Pro Senectute Glâne organise, vendredi à 14 h à la salle paroissiale d’Ursy, une conférence pour les seniors du district et de la Veveyse. Deux thèmes seront traités: la conduite et ses enjeux, par Pierre-André Singer, responsable de la prévention à l’Office de la circulation et de la navigation, et la nutrition, par la diététicienne Séverine Godar.