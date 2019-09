Contre-la-montre à Grandvillard

Ouf de soulagement pour les organisateurs du contre-la-montre de Grandvillard, l’avant-dernière étape du Tour du canton aura bien lieu dimanche. «Nous aurions pu annuler la course, à cause d’un éboulement sur la route entre Estavannens et Grandvillard, informe le responsable Nicolas Jacquat. Les cailloux sur la route représentaient un réel danger pour les coureurs.»

Les cyclistes pourront toutefois bien participer au contrela-montre, dimanche dès 9 h 30, au terrain de football. Une épreuve complète et technique les attend. «Le parcours s’étend sur 7,46 kilomètres et comprend une montée sèche après Estavannens. La plus grosse difficulté, ce sera au moment de revenir sur Grandvillard, car la route est un faux plat continu.» Puis avant de rejoindre l’arrivée, une dernière difficulté. «Les…