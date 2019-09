Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA 250e COLLECTE de la Chaîne du bonheur était destinée aux femmes dans les crises oubliées. Total de la caisse: 726 508 francs récoltés… pas très émouvantes, ces femmes et leurs crises oubliées, on dirait. Pensons déjà à la 251e collecte. Pour qui? Et si on la consacrait à la Confrérie de la Fête des vignerons et à son abbéprésident-cigale-plutôt-que-fourmi? 16 millions à trouver pour éviter une crise, ce n’est qu’un fond de tonneau.

«PENSEZ À DEMAIN, voire à après-demain», c’est la proposition de valeur – comme on dit maintenant – que Raiffeisen fait à ses clients dans le domaine de la prévoyance et du 3e pilier. Car, voyez-vous, «il n’est jamais trop tard pour planifier son avenir, même lointain». Lointain comment? Loin dans le temps ou loin d’ici?

DANS L’AMBIANCE…