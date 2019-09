Dans l’œil de la pègre

Lorsqu’il publie Little Caesar en 1929, William Riley Burnett provoque une révolution dans le polar américain. Dans un genre dominé alors par les détectives durs à cuire de Hammett ou de Chandler, le jeune homme inverse la perspective en créant le roman de gangsters. On marche alors avec l’underworld – les bas-fonds – dans un défilé d’antihéros mettant en avant le versant sale de la société américaine. Il redonne une humanité aux criminels, parsemant ses pages de leurs pensées et de leurs émotions, donnant à voir le monde autrement.

Auteur essentiel, Burnett n’a pas eu la reconnaissance qu’il méritait. Ses œuvres ont pour la plupart été très rapidement adaptées au cinéma, et ce sont ses contributions aux studios hollywoodiens qui sont restées dans la mémoire: Quand la ville dort…