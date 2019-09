Des mariages bohèmes aux tons naturels et simples

Les professionnels du milieu du mariage livrent les tendances de la saison.

Jeux de dentelles, matières fluides, tons pastel, des fleurs et des cheveux dans leur mouvement naturel: la simplicité est remise au goût du jour.

En outre, tous pointent la progression des cérémonies laïques, souvent en extérieur.

CLAIRE PASQUIER

TENDANCES. En 2018, 1389 couples se sont dit oui dans le canton. Autant d’amoureux aux goûts distincts et au mariage unique. Ça, c’est en théorie. Pinterest et Instagram obligent, les demandes des mariés envers les professionnels sont de plus en plus précises et identiques. Avec en ligne de mire des cérémonies laïques devenues quasiment la norme. «Il y a quand même l’envie de quelque chose de plus que le civil, de réunir du monde, de faire une belle entrée», pointe…