Des racines et des ailes

FRANCE3, MERCREDI, À 21 H 05

A la frontière des Cévennes, de la Montagne noire et de la Camargue, Carole Gaessler arpente l’un des plus beaux départements français: l’Hérault. Anne Halais, historienne de l’art, en dit plus sur les abbayes médiévales qu’on y trouve. Celle de Grandmont est un édifice isolé qui témoigne de la vie très austère des moines, jusqu’au XVIIIe siècle. Montpellier, capitale historique du Languedoc, est l’un des berceaux de l’enseignement médical en Europe et ce, depuis le XIIe siècle. En périphérie, les Folies conservent leurs mystères. Ces demeures bâties au XVIIIe siècle pour les aristocrates et les grands bourgeois sont d’une rare élégance. Sur le littoral, la station balnéaire de La Grande-Motte symbolise les Trente Glorieuses. Près du Pic-Saint-Loup, la…