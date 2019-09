Deux équipes sudistes encore en rodage

Réaction salutaire de Siviriez qui a contraint Gumefens/Sorens au nul 3-3, samedi, après avoir été mené de deux longueurs. Même s’ils ont thésaurisé leur premier point, Glânois et Gruériens ont encore du pain sur la planche dans ce championnat de 2e ligue.

GILLES LIARD

2e LIGUE. Reprise laborieuse pour Siviriez et Gumefens/Sorens! Battus lors de la ronde initiale, Glânois et Gruériens devaient thésauriser, samedi soir, sous peine de glisser déjà vers la mauvaise moitié du classement. Mission accomplie pour l’un et l’autre. Même si chacun aurait préféré et pu empocher la totalité de l’enjeu.

Les antagonistes démarrent cette saison avec de nombreux points communs: tous deux ont changé d’entraîneur durant l’intersaison. Les nouveaux techniciens doivent façonner leur patte et inculquer leur…