TRAIL. Simon Sauteur (Riaz) et Vanessa Pittet (CARC Romont) ont brillé le week-end dernier au Bouveret, à l’occasion du Swiss Peak Trail. Sur le tracé de 90 kilomètres (6140 m de dénivelé positif), Simon Sauteur a réalisé le meilleur chrono des 217 classés, en 14 h 14. Vanessa Pittet s’est quant à elle adjugé la course marathon, bouclant les 42 km et 2250 mètres de dénivelé dans le temps de 4 h 17.