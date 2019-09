Effort longue durée et ludique à Château-d’Œx

VTT

La troisième édition de la course populaire VTT-24 a lieu ce week-end à Château-d’Œx. La compétition peut se disputer en solo ou par équipes de huit participants au maximum. La place de fête se situera dans la zone de la Landi, où le départ sera donné samedi à 12 h. L’arrivée sera jugée vingt-quatre heures plus tard au même endroit. Une boucle de 4,3 km a été prévue. Samedi, diverses animations sont également au programme, avec du gymkhana pour les enfants (parcours ludique avec des obstacles) samedi matin pour les 3 à 5 ans et l’après-midi pour les 6 à 15 ans. Les organisateurs ont également prévu une randonnée e-bike non chronométrée. Le départ sera libre entre 10 h et 13 h pour deux parcours à choix: un tracé découverte ouvert à tous de 26 km (800 m de dénivelé positif) ou un…