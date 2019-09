Elections fédérales

RTS1, MERCREDI, À 20 H 15

C’est ma Suisse: cinq personnalités politiques en immersion à Monthey

Les candidats aux élections connaissent-ils le quotidien des Romands? Sous l’œil des caméras de la RTS et guidés par le journaliste Alexis Favre, cinq personnalités politiques issues de différents partis et cantons, acceptent de passer ensemble une journée à Monthey afin de plonger dans la réalité quotidienne de trois de ses habitants. Les candidats sont amenés à vivre une série d’expériences qui les confrontent à des situations «de la vraie vie» en lien avec les enjeux climatiques, afin de connaître les problèmes auxquels font face les citoyens rencontrés et de leur apporter des solutions concrètes.Quel enseignement tireront-ils de cette journée? Comme les téléspectateurs, les candidats en…