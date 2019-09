Fatigué mais appliqué, Bulle reste invaincu

Le FC Bulle a dû se contenter d’un 0-0 face à Martigny. En enchaînant trois matches en une semaine, avec deux victoires et un nul à leur actif, les Gruériens donnent satisfaction à leur entraîneur. Le jeune gardien Freiburghaus s’affirme, avant le gros test de samedi à Meyrin.

KARINE ALLEMANN

1re LIGUE. Un résultat 0-0 peut-il être le reflet d’un super match de foot? «Non!» répond-on en tribune, quand on espère vibrer aussi fort que tremblent les filets adverses. «Oui!» assurent les entraîneurs et les tacticiens du foot, pour qui voir évoluer des équipes extrêmement bien en place sur un terrain est aussi «kiffant» qu’une reprise de volée directe. Samedi, si, dans les travées de Bouleyres, quelques murmures de frustration sont venus clore les débats entre Bulle et Martigny, les deux…