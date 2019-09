PAR MICHAEL PERRUCHOUD, Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

De mauvaise foi

COUPE DU MONDE DE RUGBY. Il y a Fidji - Uruguay à la télévision. Une épaule cassée qui vous vaut la douceur de l’assurance et quelques matinées molles dont vous aviez oublié le goût, vous permet de saisir la télécommande et d’appuyer sur TMC quelque chose, enfin une de ces chaînes sur lesquelles on passe sans en retenir le nom. Vous n’imaginez pas que vous resterez sur votre canapé au-delà des cinq minutes qui vous permettront de terminer votre café sans vous calciner la langue. Vous ne comprenez pas grand-chose au rugby, et l’affiche n’a rien de franchement alléchant.

Fidji - Uruguay n’est pas destiné à prendre place dans votre encyclopédie sportive. Sans déconner, une Coupe du monde de rugby, ça se résume…