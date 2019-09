Fin de saison en argent pour Ambrosini et Rusca

ATHLÉTISME

Dernier rendez-vous de la saison, les championnats de Suisse Team ont souri samedi à Coralie Ambrosini et Alizée Rusca. Sous les couleurs de la COA Fribourg-Romand, les deux sprinteuses du SA Bulle ont décroché la médaille d’argent sur 100 m, derrière la COA Lausanne-Riviera. Au stade du Wankdorf à Berne, la meilleure performance de l’équipe est revenue à Coralie Ambrosini en 11’’96. Suivent Alizée Rusca et Anika Krone (CA Fribourg), respectivement en 12’’39 et 12’’42. Quatrième membre (non comptabilisé), la Glânoise Iris Caligiuri (CARC Romont) a réalisé un 100 m encourageant en 12’’48, à 16 ans seulement.