Gumefens à l’heure du Dousse-Morel

Le Mémorial Dousse-Morel, qui met à l’honneur la relève gruérienne chaque année depuis 1985, se tient ce samedi à Gumefens. Un retour «attendu» puisque le stade des Marais n’avait plus accueilli la manifestation depuis 2005. «Mais nous avions organisé le Tournoi Sekulic entre-temps (n.d.l.r.: en 2012)», précise Nicolas Messerli, un président d’organisation conscient de l’importance de ce Mémorial. «C’est une belle fête de début de saison, qu’il faut faire perdurer. Chaque club doit ainsi donner en retour pour le football de base. Cette journée est aussi l’occasion de montrer que Gumefens/Sorens vit, avec un mouvement juniors de 120 joueurs. Enfin, il ne faut pas se le cacher: le but est de dégager un bénéfice en faveur de notre relève.» Samedi, 21 équipes de juniors E et 24 équipes de…