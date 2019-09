Gumefens gagne «au mental»

Gumefens/Sorens - Chiètres 3-2 (1-0)

Buts: 24e Charrière (1-0, sur penalty), 55e Vasco (1-1), 74e Machado (1-2), 80e Bosson (2-2), 93e Santos (3-2).

Gumefens/Sorens: Bapst; Bai, Ropraz, Raboud; Fonseca (74e Pittet), Gavillet, Belhenini, Canino, Charrière; Lantier (67e Santos), Bosson. Entraîneur: Daniel Piller.

2e LIGUE. Gumefens/Sorens a obtenu, chez lui samedi face à Chiètres (3-2), un succès précieux à double titre: au niveau comptable d’abord, de la dynamique ensuite. «Cette victoire, il la fallait, atteste Mehdi Bapst. On se donne un peu d’air au classement (9e) et on peut regarder vers la première moitié du tableau, notre objectif.»

Plus que les trois points, le gardien et capitaine gruérien veut retenir la manière affichée samedi. Mené 2-1 à quart d’heure de la fin du match,…