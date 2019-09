Hansueli Stauffer lauréat d’une course neutralisée

L’Open Bike a vécu une première pour son trentième anniversaire. Un accident sur le Pont-qui-branle a retenu la plupart des élites sauf Hansueli Stauffer. Le jury de course a décidé de prendre les temps après la montée d’Estavannens. Chez les femmes, la victoire est revenue à Ilona Chavaillaz, qui participera aux championnats du monde à Grächen.

MAXIME SCHWEIZER

Hansueli Stauffer est arrivé à Grandvillard avec plus de quinze minutes d’avance sur ses concurrents. Même si le Bernois était en forme samedi, il n’aurait pas pu compter une telle marge. Un accident d’un coureur sur le Pont-qui-branle et l’intervention de l’ambulance ont retenu bon nombre des élites alors que le vététiste de 32 ans était passé. Par question d’équité, un jury composé après la course a décidé de classer les…