Hausse modérée des primes maladie

ASSURANCE. Les primes d’assurance maladie augmenteront en moyenne de 1,3% pour les adultes, 1% pour les jeunes adultes et 1,1% pour les enfants dans le canton en 2020.

Ramenée à l’ensemble des cantons, la hausse s’élève à

0,2%. «Les assurés fribourgeois paient, parmi les cantons latins, les primes les plus basses, sauf pour les enfants», précise Anne-Claude Demierre, directrice de la Santé et des affaires sociales, interrogée par l’ATS. Dans cette dernière catégorie, seul le Valais est mieux loti.

«Nous trouvons toutefois regrettable que certains efforts entrepris pour diminuer les coûts de la santé ne puissent être poursuivis en raison de la résistance des assureurs», a relevé la conseillère d’Etat qui déplore en particulier la fin de la pratique de l’assistance pharmaceutique. Dans son…