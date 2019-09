Haute-Gruyère ne décolle toujours pas

Rejointe à la 87e par Planfayon (1-1), l’équipe de l’Intyamon a concédé, samedi, son quatrième match nul de la saison en autant de parties. Frustrant!

GILLES LIARD

2e LIGUE. Haute-Gruyère croyait bien avoir conjuré le sort des matches nuls. Qui engendrent une stagnation autour de la barre, depuis l’instauration de la victoire à trois points en 1994. Il s’en est fallu de trois minutes, samedi soir. Un oubli défensif et vlan, Rappo fusilla le but grandvillardin, égalisant avec l’aide du poteau: 1-1. Frustrant? Oui dans le sens où Moura Almeida et Beaud (80e) ainsi que Mekani (81e) frôlèrent le break. Non dans la mesure où Portas annihila avec brio un assaut singinois à bout portant (82e). Au coup de sifflet final, les Gruériens se souvenaient qu’eux avaient frisé le code trois jours plus…