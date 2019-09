Iggy Pop en roue libre

Iggy Pop

FREE

Caroline/Universal

Rescapé de tous les excès, Iggy Pop est désormais un vieux monsieur de 72 ans. A cet âge, certains entrent au home. Lui donne encore des concerts, torse nu, sautillant comme un furibard en hurlant I wanna be your dog. Et, de temps en temps, il enregistre encore des albums, à l’image de Free, sorti la semaine dernière.

Comme son titre l’indique, ce disque élargit le champ des possibles du chanteur des défunts Stooges. D’ailleurs, il l’avoue lui-même, «il prête volontiers sa voix à d’autres artistes qui parlent pour lui.» Après Josh Homme sur l’opus précédent, Iggy Pop a donc travaillé avec le trompettiste Leron Thomas et la songwriteuse Sarah Lipstate, (in)connue sous le pseudo de Noveller. A eux trois, ils signent quelques perles, à l’image de Loves…