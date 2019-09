Ils ont marché sur les nuages

Les athlètes et highliners invités garderont assurément un frais souvenir de la 6e édition du Highline Extreme, qui s’est tenue ce week-end au sommet du Moléson malgré un brouillard épais et persistant. «On a même eu de la neige dimanche, note le président Robin Jacquat. Par chance, on a profité d’une belle journée samedi.» Permettant aux highliners de multiplier les démonstrations dans les airs, notamment lors d’une inédite pièce de théâtre jouée sur la slackline. La compétition a, elle, été remportée par le Lausannois Raphaël Baccot. «Le public a répondu présent lorsque la météo était avec nous et cela nous motive à repartir pour une 7e édition l’an prochain», conclut Robin Jacquat. QD