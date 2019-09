Inauguration officielle du centre d’exploitation des TPF

GIVISIEZ

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont inauguré vendredi à Givisiez leur centre d’exploitation et de maintenance. Fruit d’un investissement de 120 millions de francs, le site accueille trains, bus et trolleybus, une première en Suisse. En présence des autorités, la manifestation a constitué l’inauguration officielle d’infrastructures qui ont été mises peu à peu en fonction. Le centre d’exploitation et de maintenance rassemble quatre bâtiments et propose du travail à 700 collaborateurs sur 44 000 mètres carrés, dont 16 000 en sous-sol. Au total, il s’étend sur 70 000 mètres carrés, soit l’équivalent de 13 terrains de football. ATS